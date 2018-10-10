Ekinci ev ziyaretlerini sürdürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, merkez ve kırsal mahallelerde ev ziyaretlerine devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, beraberindekilerle birlikte Onikiler ve Eyüpkent Mahallelilerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi.

Yaptığı mahalle gezileri kapsamında açıklamalarda bulunan Ekinci, ‘’Geleneksel hale getirdiğimiz ev ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Bu kapsamda Onikiler ve Eyyüpkent mahallelerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde muhtarlarımız, il teşkilatından arkadaşlar, kadın kolları başkanımız, gençlik kollarından arkadaşlarımız ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden arkadaşlarımız bizlere eşlik ediyorlar. Gittiğimiz evlerde insanlarımızın taleplerini alıyoruz, çözebildiğimiz konuları anında çözüyoruz, çözemediğimiz ve bizim ile ilgili olmayan konularda ise çözüm noktasında aracılık ediyoruz ve vatandaşlarımızın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Bu tarz geziler ve ziyaretler önemli. Bir taraftan insanların taleplerini birinci ağızdan almış oluyorsunuz diğer taraftan da insanların gönüllerine dokunmuş oluyorsunuz. Gönül belediyeciliğinin şu anda çok konuşulduğu durumda yıllardır yaptığımız bu ziyaretler bir nevi gönül belediyeciliğinin örneğidir. Ben bu ziyaretlerimize eşlik eden muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca mahallelerinde ki bu tarz insanların durumlarını bizlere bildirdiği içinde ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah dokunmadığımız, derdine çare olamadığımız insanların çok daha az olduğu bir Eyyübiye oluşturacağız” diye konuştu.

Ev ziyaretleri kapsamında Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekici’ye, Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı ve üyeleri, Ak Parti Eyyübiye İl Teşkilatı, Eyyübiye Gençlik Kolları, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ve mahalle muhtarları eşlik etti.