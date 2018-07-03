ŞANLIURFA:
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03 Temmuz 2018 Salı 12:30

Ekinci Kur’an kursu binasının temelini attı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Sağlık kırsal mahallesinde Kur’an Kursu Binası’nın temelini attı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Sağlık kırsal mahallesinde Kur’an kursu binasının temelini attı. Sağlık mahallesi...

Ekinci Kur'an kursu binasının temelini attı
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Sağlık kırsal mahallesinde Kur’an Kursu Binası’nın temelini attı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Sağlık kırsal mahallesinde Kur’an kursu binasının temelini attı. Sağlık mahallesi sakinleri ile hayırseverler tarafından yapımı üstlenilen ve Eyyübiye Belediyesi tarafından desteklenecek olan Kur’an kursu binasının temeli dualar eşliğinde atıldı. Düzenlenen temel atma törenine, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Bodur, Sağlık Mahalle Muhtarı Taha Demir ile vatandaşlar katıldı. Temel atma töreninde konuşan Ekinci amaçlarının yeni nesli Kur’an ile buluşturmak olduğunu söyledi. Eyyübiye Belediyesi olarak bu tarz yatırımların her zaman yanında olduklarını belirten Ekinci, “Bugün hayırlı bir hizmet için bir araya geldik. Şanlıurfa ve Eyyübiye ilçemiz gün geçtikçe büyüyor ve gelişiyor. Bu büyüme ve gelişime paralel olarak genç nüfusta da artış gerçekleşiyor. Bu gençleri iyi bir şekilde yetiştirmek gerekiyor. Eğer bu biz bu gençleri güzel ahlakla yetiştirmezsek yarınlarımız sıkıntıya girer. Sizlerin bu anlamlı çalışması bizler için çok büyük önem taşıyor. Belediye olarak ta her zaman yanınızdaydık bu çalışmanızda da sizlerle birlikte olacağız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.
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