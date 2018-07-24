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24 Temmuz 2018 Salı 10:40

Ekinci otopark çalışmalarını inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde, Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan çevre ve otopark düzenleme çalışmalarını inceledi.Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan çevre ve otopark düzenleme çalışmalarını...

Ekinci otopark çalışmalarını inceledi
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde, Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan çevre ve otopark düzenleme çalışmalarını inceledi.

Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan çevre ve otopark düzenleme çalışmalarını Ekinci inceledi. Ekinci, Balıklıgöl Devlet Hastanesini ziyaret ederek Başhekim Dr. Ahmet Doblan ve hastane yetkilileriyle bir araya gelerek, Eyyübiye Belediyesi tarafından hastanede yapılan çevre düzenleme ve otopark çalışmalarını inceledi. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından hastanede büyük bir kısmı tamamlanan alanları ziyaret eden Ekinci’ye Başhekim Ahmet Doblan ve hastane yetkilileri eşlik etti. Devam eden çalışmaları ziyaretinde konuşan Başkan Ekinci, “Balıklıgöl Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Doblan ve ekibini ziyaret ederek ekiplerimiz tarafından yapılan çevre ve otopark düzenlemesini yerinde inceledik” dedi.

Eyyübiye ilçesine hizmet eden gerek sağlık gerekse de eğitim tesisi taleplerinin Eyyübiye Belediyesi tarafından karşılandığını belirten Ekinci, “Balıklıgöl Devlet Hastanemizde Başhekim ve değerli çalışma arkadaşlarını ziyaret ettik. Onların çevre düzenlemesi ile ilgili bir talepleri vardı ve bizler bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Gerek hastaneler gerekse de eğitim tesislerinin taleplerinin tamamını karşılamaya çalışıyoruz. Bu kurumlarımızda Eyyübiyelilere hizmet götüren kurum ve kuruluşlardır. Bu kapsamda Mehmet Akif İnan Hastanesinde gerek servis tadilatı gerek ise acilin karşısında park yapımı belediyemiz tarafından yapıldı. Yine burada çevre düzenlemesi ve otopark yapımı ile ilgili çalışmalar ekiplerimiz tarafından yürütülüyor. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çevre düzenlemesi, bank ve kamelyaları yine Eyyübiye Belediyesi tarafından yapıldı. Bundan sonraki süreçte de kamu kurum ve kuruluşların hizmet götürme noktasında Eyyübbiye Belediyesi olarak hizmet götürmeye devam edeceğiz. Ben bu vesile ile burada yoğun bir emek sarf eden Başhekimimize ve çalışanlarına kolaylıklar diliyorum“ diye konuştu.
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