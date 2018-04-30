Ekinci’den Berat Kandili mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ramazan Ayının müjdecisi olan Berat Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Pazartesi gecesini Salı gününe bağlayan gece idrak edeceğimiz Berat Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Berat Kandilinin Ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirtti. Ekinci mesajında, "Berat Kandili Ramazan Ayının müjdecisi ve habercisi olarak bilinir. Berat kelimesinin mana olarak ise temizlenme ve her türlü kötülüklerden ve pisliklerden arınma olarak kabul edilir. Yüce dinimiz olan İslam’da 3 aylar olarak bilinen Mübarek Recep, Şaban ve sonuncusu olan Ramazan Ayına sayılı günlerin kaldığını bizlere Berat Kandili müjdelemektedir. Berat Kandili dini duyguların yoğun olduğu gündür. Bu gecede günahlarımızdan arınma ve bedenen temizlenmenin yanı sıra ruhen de temizlenmemiz gerekir. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Tüm bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Mübarek Berat Kandili tebrik eder, Berat Kandilinin başta İslam Dünyası olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim” ifadelerine yer verdi.