ŞANLIURFA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:48

Ekinci’den Bilgin’e tepki

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin’in “Halfeti ve Birecik Gaziantep’e bağlansın’’ açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ekinci'den Bilgin'e tepki
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin’in “Halfeti ve Birecik Gaziantep’e bağlansın’’ açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin’in “Halfeti ve Birecik Gaziantep’e bağlansın’’ açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sadettin Bilgin’in Cumhurbaşkanlığına yazdığı talep mektubunun yayınlanmasının ardından kentte tepkiler çığ gibi büyürken Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de, sosyal medya hesabından Bilgin’e tepki gösterdi. Ekinci, Bilgin’in açıklamasına ilişkin, ”Şaka gibi. Mümkünse bu talepte bulunanlar madem ticaretleri de evleri Gaziantep’te ve orada ikamet ediyorlar o zaman ikamet ettikleri yere işyerlerini de taşıyarak hem yükten kurtulsunlar hem de Şanlıurfamızın üzerinde yük olmaktan kurtulsunlar” ifadelerine yer verdi.
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