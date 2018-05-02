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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:40

Ellerine kına yakılan gençler Çanakkale’ye gönderildi

Haliliye Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına bu yıl 4’üncüsü düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerden 160’ı, düzenlenen programla Çanakkale’ye gönderildi. “Peygamberler Diyarından Şehitler Diyarına”...

Ellerine kına yakılan gençler Çanakkale'ye gönderildi
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Haliliye Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına bu yıl 4’üncüsü düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerden 160’ı, düzenlenen programla Çanakkale’ye gönderildi. “Peygamberler Diyarından Şehitler Diyarına” sloganıyla yürütülen gezilerin ilk etabındaki öğrencileri uğurlama törenine katılan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, gençlerin ellerine kına yaktı.

Haliliye Belediyesince bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve konusu sadece Çanakkale olan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ayrı ayrı düzenlenen bilgi yarışması, şiir okuma, şiir yazma, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerinden 160’ı için Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde uğurlama programı düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Müftüsü İhsan Açık, Belediye Meclis Üyeleri İhsan Akyüz Gücüyetmez ve Mehmet Keskin, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, ortaokullar arası şiir okuma kategorisinde il birincisi olan İlayda Kaplan şiirini okudu. Kaplan’ın ardından Haliliye Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Eğitim Komisyonu Başkanı Mehmet Keskin, konuşmasında Haliliye Belediyesi olarak temel belediyeciliğin yanı sıra, sosyal belediyecilik alanında gençlerin eğitimi konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Programda son olarak konuşan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Çanakkale’nin bir zafer olmadığının ve bir destan olduğunun altını çizdi. Öğrencilerin katıldıkları yarışmada aldıkları başarılı sonuç neticesinde Çanakkale’ye gittiğini hatırlatan Demirkol, “2014 yılından bu tarafa başladığımız Çanakkale programlarının 4’üncüsünü yapmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eyledi. Milletimizin geleceği olan bu gençlerimiz, gelişi güzel bir seyahate gitmiyor. ‘Peygamberler diyarından, şehitler diyarına’ sloganımızla Şanlıurfa’dan Çanakkale’ye selam götürüyorlar. Oradaki ecdadımızın kanını dökerek, bize vatan eylediği, canını vererek, son nefesini vererek bize bu toprakları vatan eyleyen şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Çanakkale, Osmanlı coğrafyasının tüm bölgelerinden gelen ve 250 bini aşkın vatan evladının kanını döktüğü bir destandır. Çanakkale bir savaş değil, zafer değil, destandır. Bu gençlerimiz, şimdi seyahate çıkmış başarılı birer öğrencidir, döndüklerinde ise muzaffer bir komutan edasıyla dönecekler” diye konuştu.

Demirkol’un konuşmasının ardından temsili asker kıyafeti giyen öğrencilerinin ellerine kına yakıldı ve İl Müftüsü İhsan Açık tarafından dualar okundu. Programın ardından 20’si görevli toplam 180 kişi otobüslere binerek Çanakkale’ye doğru yola çıktı. İlk grubu yola çıkan kafile, Çanakkale’nin yanı sıra, Konya, Bursa ve İstanbul illerindeki tarihi mekanları da görme imkanı bulacak.
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