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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:46

Engelsiz Ceylanlar ilk maçta parkeyi yıktı geçti

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Bedensel Engelliler Basketbol 1. Ligi’nin ilk haftasında Aksaray Belediyesi Bedensel Engelliler Kulübü’nü farklı yenmeyi başardı. Ceylanlar, deplasmanda karşılaştığı Aksaray Belediyesini...

Engelsiz Ceylanlar ilk maçta parkeyi yıktı geçti
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Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Bedensel Engelliler Basketbol 1. Ligi’nin ilk haftasında Aksaray Belediyesi Bedensel Engelliler Kulübü’nü farklı yenmeyi başardı. Ceylanlar, deplasmanda karşılaştığı Aksaray Belediyesini 75-52 mağlup etti.

“Hedef Süper Lig” diyerek sezon öncesi çalışmalarını tamamlayan ve ligde ilk maçına çıkan Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü aldığı farklı galibiyet Süper Lig hedefini ortaya serdi. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Bedensel Engelliler Basketbol 1. Ligi’nin ilk haftasında Aksaray Belediyesi Bedensel Engelliler Kulübü’ne konuk oldu. 4 periyotta da üstünlüğü ele geçiren Engelsiz Ceylanlar adeta parkede rakibine nefes aldırmadı. Oyunun hakimiyetini iyice eline alan ve rakibini tek sahaya hapseden Engelsiz Ceylanlar bitiş düdüğüyle beraber rakibini 74-52 gibi net bir skorla yenerek ilk haftada hanesine puan yazdırmanın sevincini yaşadı. Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Antrenörü Metin İdoğ, bu sene Süper Lig’e çıkarak ilçenin göğsünü kabartacaklarını ifade etti. İdoğ, “İlk maçımız bir deplasman maçıydı ve rakibimiz de güçlü bir rakipti. Ancak akıllı oyun ve doğru hamleler ile oyunu 74-52 gibi ne bir skorla kazanmayı bildik. İlk maçta galibiyet almak elbette ki bizleri çok mutlu etti. Ben oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Hedefimiz süper lig. Bu yıl süper lige çıkabilmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah süper lige çıkarak Ceylanpınarlıların göğsünü kabartacağız” dedi.
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