Eyyübiye Belediyesinden ‘Eyyübiye okuyor’ projesine 40 bin kitap desteği

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ‘Eyyübiye okuyor’ projesi kapsamında gerçekleştirilen okuma etkinliğinde, gençlere ve eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

Ekinci, “Eyyübiye okuyor” projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma şenliği ve ödül törenine katıldı. 2017-2018 Eğitim öğretim yılının başında hayata geçirilen ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen “Eyyübiye okuyor” projesine Eyyübiye Belediyesi de 40 bin kitapla büyük destek sağladı. Belediyenin katkılarıyla meyvelerini veren "Eyyübiye okuyor" projesinde başarı gösteren okul ve öğrencilere, düzenlenen törenle ödülleri verildi. Eyyübiye Çamlık Parkı’nda gerçekleştirilen törene, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbek, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılan öğrencilerle yakından ilgilenen Ekinci, projeye gelecek yıl daha fazla destek vereceklerini aktardı.

Projeye 40 bin kitapla destek verdiklerini belirten Ekinci, “Hepimizin üzerinde durduğu geri kalmışlığın pençesinden kurtulmanın yolu okumaktan geçer. Bizler bu tarz etkinliklere yeteri kadar destek verirsek zihinsel gelişimi de gerçekleştirmiş oluruz. İnşallah önümüzdeki yıl verdiğimiz desteğin daha fazlasını vereceğiz. Bu projeye belediye olarak 40 bin kitapla destek verdik. 40 bin kitap desteğimizi inşallah 80 bine çıkaracağız. Bu projede öğrenci başına 292 sayfalık kitap okunmuş. İnanıyorum ki bu projenin devamıyla birlikte kitap okuma sayfası da sayısı da artar. Öncelikle bu proje fikrini ortaya koyan ilçe milli eğitim müdürlüğümüze teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.