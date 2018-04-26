Eyyübiye’de Abdulkadir Yüksel parkı açıldı

Eyyübiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Topdağı Mahallesindeki Abdulkadir Yüksel parkı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın katılımıyla hizmete açıldı.

Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Topdağı Mahallesinde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz aylarda vefat eden Şanlıurfalı Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel isminin verildiği park, bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu. Mağaralar bölgesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayvan atıklarını attıkları derenin ıslah edilip yeşil alana dönüştürüldüğü bölge, vatandaşların hizmetine sunuldu. Mağaralardan akan hayvan atıklarının çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu bölge, Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası devasa bir yeşil alana dönüştürülüp vatandaşların nefes alabileceği mekan haline geldi. 10 bin metre karelik alanda yapımı tamamlanan ve içerisinde çocuk oyun alanları, yetişkinler için spor kondisyon aletleri, oturma alanları ve kademeli yeşil alan olan parkın açılışına Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Haliliye Belediye Meclis Üyesi Ahmet İnan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Abdulkadir Yüksel’in ailesi, Mahalle Muhtarları ve bölge sakinleri katıldı. Açılışta konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı çalışmalardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür etti.

İlçedeki yeşil alan miktarını gün geçtikçe artırdıklarını belirten Ekinci,” Sayın Bakanım sizin zamanınızda birçok çalışmaya imza atıldı. Biz de göreve başladığımız andan itibaren Meclis Üyelerimiz ve ekibimizle beraber gerek sosyal alanda gerekse de fiziksel alanda birçok projeye imza atıyoruz. Yeşil alan konusunda da ilçenin ihtiyacını karşılıyoruz. Dümdüz bir alanda önceden imarda park olarak düzenlenmiş bir yeri parka dönüştürmeniz çok kolay. Ama böyle bir yeri, mağaralardan akan hayvan atıklarının bulunduğu bir yeri hatta önceden bir ziyaretimizde büyükbaş hayvanların telef olduğu bir yeri bizler yeşil alana dönüştürdük. Bu bölgede kamulaştırma yapıldı ve suyu kanalizasyona bağlamak kaydıyla drenajını yaptık. Bu bölgeye drenajdan sonra ciddi manada toprak taşındı. Anıtlar Kurulundan bu bölgenin yapılmasıyla ilgili izin ancak 2 yılda çıkabildi. İzinden sonra 10 bin metrekarelik bir alanı Topdağı mahallemize kazandırmış olduk. Bugüne kadar 91 adet park ve 337 bin metre karelik alan vardı. Bizim dönemde ise 28 adet yeni parkı ilçemize kazandırmış olduk. Yine 152 metre karelik yeşil alanı ilçemize kazandırarak ilçedeki yeşil alan ihtiyacını gidermeye çalıştık. Bizlere devredilen parkların tamamında yenileme çalışması yaptık. Oyun grupları, spor kondisyon aletleri, kent mobilyaları ve yeşil alanların tamamını otomatik sulama sistemine dönüştürerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk “ dedi.

Bölgeye yapılan çalışmalardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise,” İki sevincim var. Birincisi Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Bey’e. Vefasından dolayı yürekten teşekkür ediyorum. İki sevincim buraya yapılan hizmetler. Bu bölgeden akan hayvan atıkları direk Balıklıgöl’e akıyordu. Sizleri kutluyorum. Benim o zamanlar yapamadığımı siz yaptınız. Sizi yürekten kutluyorum. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bu çocuklar geleceğimiz. Buralarda oturmak, buralara yaklaşmak mümkün değildi. Urfa insanı, çocuklarımız, kadınlarımız temizliği hak ediyor. Bu bağlamda da Mehmet Beyi tebrik ediyorum. Ben bir kez daha Sayın Başkanımızı emeği geçen ekibini yürekten kutluyorum“ şeklinde konuştu.

Merhum Abdulkadir Yüksel’in yeğeni Meclis Üyesi Müslüm Yüksel de, "Böylesine güzel bir eserin ilçeye kazandırılması, buraya çocukların ailelerin vakit geçirebilecekleri yeşil alan yapılması park alanına dönüştürülmesi ve buraya Abdulkadir Yüksel isminin verilmesi bizleri ayrıca mutlu etti” diye konuştu.