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12 Ekim 2018 Cuma 16:46

Eyyübiye’de belediye ek binası yapım çalışmaları sona gelindi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yapımı tamamlanma aşamasına gelen belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu.Eyyübiye Belediyesi inşaat çalışmalarını sürdürdüğü hizmet binasında sona gelindi. Osmanlı mahallesinde 3 bin...

Eyyübiye'de belediye ek binası yapım çalışmaları sona gelindi
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yapımı tamamlanma aşamasına gelen belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediyesi inşaat çalışmalarını sürdürdüğü hizmet binasında sona gelindi. Osmanlı mahallesinde 3 bin metre karelik kapalı alanı kapsayan ve toplam 4 kattan oluşan hizmet binası vatandaşların hizmetine sunulacak. Osmanlı Mahallesi’nde bir yıl önce inşaat çalışmalarına başladığı hizmet binasının yapımı son aşamaya gelindi.

Hizmet binasında incelemelerde bulunan Ekinci, “Eyyübiye Belediyesi, hizmet binamızın bitimine doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Osmanlı Mahallesi park civarında yaklaşık 750 bin liralık bir bedelle patlattığımız ve elde ettiğimiz 44 bin metre karelik ve yaklaşık 25 milyon TL değerindeki alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir taraftan hizmet binası diğer taraftan Urfa’mızın en güzel meydanını ilçeye ve ilimize kazandırıyoruz. Eyyübiye Belediyesi personeli de geleneksel mimariye uygun olan bu binada hizmet vermeye başlayacaktır. Bu arada uygulanan tasarruf tedbirlerine bizler de belediye olarak uyuyoruz. Gerek belediye araçlarındaki tasarrufla gerekse de diğer konulardaki tasarrufla bizler de buna uymaya devam ediyoruz. Yine bu tasarrufa uygun olarak, binanın bitiminde de mefruşat konusunda da tasarrufa gideceğiz. Bu kapsamda şu anda belediyemizin değişik yerlerde hizmet veren binalardaki mobilyaları kullanacağız. Yine makam odası olarak kullanılacak odada da daha önce Özel İdare Genel Sekreterliğinden bize kalan makam odası takımını kullanmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.
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