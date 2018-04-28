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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:12

Eyyübiye’de ‘Hasta misafirhane’ inşaat çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi bitişiğinde yapımına devam edilen hasta misafirhanesinde incelemelerde bulundu.Eyyübiye Belediyesi tarafından Eyyübiye Eğitim ve...

Eyyübiye'de ‘Hasta misafirhane' inşaat çalışmaları sürüyor
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi bitişiğinde yapımına devam edilen hasta misafirhanesinde incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediyesi tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi bitişiğinde yapımına devam edilen misafirhane ile arsa tahsisi Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan camii inşaat çalışmalar devam ediyor. Hasta yakınlarının rahat ve konforlu koşullarda zaman geçirebilmeleri için yapımına başlanılan misafirhanede de çalışmalar sürüyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 5 yıldızlı otel konforunda yapımına devam edilen ve bitme aşamasına getirilen misafirhanede incelemelerde bulundu. Devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Ekinci, misafirhane ve cami açılışının kısa süre içinde yapılacağını belirtti. Hasta yakınlarına otel konforunda hizmet vermeyi amaçlayan Eyyübiye Belediyesinin yapımını tamamlama aşamasına getirdiği misafirhane, 3 bin 200 metrekarelik alanı kapsıyor. 100 kişilik konaklama imkanı ve 500 kişiye aynı anda hizmet verme imkanı sağlayacak olan misafirhane inşaatının, kısa süre içinde bölge halkının hizmetine sunulması amaçlanıyor. İçerisinde, misafirhane, bekleme salonları, resepsiyon, çamaşırhane, mutfak, banyo, yatak odaları, balkon ve dinlenme odalarının bulunduğu misafirhane toplam 4 kattan oluşuyor.

5 yıldızlı otel konforundaki hasta yakınları misafirhanesinin açılışını yapıp bölge halkının hizmetine sunacaklarını belirten Ekinci,”Eyyübiye Belediyesi olarak Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hemen bitişiğinde özellikle kırsaldan gelen hasta yakınlarının kalabileceği 5 yıldızlı otel konforundaki misafirhane inşaatımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısa süre içerisinde tefrişatı bittikten sonra 100 yataklı ve yine 500 kişinin misafirlerini ağırlayabileceği bir alan olacaktır. Sosyal belediyecilik anlamında yapılması gereken çok şey var. Biz de tüm bunları sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Eyyübiye Belediyesi olarak dezavantajlı ve dokunulmayan alanlara el uzatmaya ve dokunmaya çalışıyoruz. Bu projemizde bunlardan birisi. Hemen bitişinde de arsa tahsisi Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan cami de bitmek üzere inşallah onun da açılışını yapacağız. Bu projenin gerçekleşmesinde yoğun emek sarf eden ekibimize de teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
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