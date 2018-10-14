Eyyübiye’de öğrencilere ayakkabı dağıtıldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Büyükhan Mahallesinde bulunan Zeliha-Ramazan Alpan Ortaokulunda okuyan öğrencilere ayakkabı yardımında bulunan Ekinci, çocukların yüzünü güldürdü.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte ilçe sınırları içerisinde bulunan okullarda eğitim gören çocuklara, belirlenen program dahilinde yardım etmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, eşi Ayşe Ekinci, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Büyükhan Mahallesinde bulunan Zeliha-Ramazan Alpan Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci beraberindekilerle sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere devamsızlık ve dersleri konusunda uyarılarda bulunan Ekinci öğrencilerin gelecekte hangi mesleği seçmek istedikleriyle ilgili sorular sordu. Ekinci daha sonra beraberindekilerle birlikte hayırsever bir vatandaşın desteği ile 130 öğrenciye ayakkabı dağıttı. Hayırsever vatandaşın yardımı ile dağıtılan ayakkabılar öğrencilerin yüzünü güldürürken Başkan Ekinci’de bu sevince ortak oldu.

İmkanlar ölçüsünde her zaman vatandaşların yanında olduğuna dikkat çeken Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ‘’ Eyyübiye Belediye olarak sosyal belediyecilik anlamında da yaptığımız faaliyetler var. Özellikle dar gelirli insanlarımıza yönelikte ihtiyaçlar noktasında, imkanlar ölçüsünde destek çıkıyoruz. Bazen de hayırsever vatandaşlar aracılığıyla da belediyemizi vesile kılmak yoluyla da bu tarz yardımlarda bulunuluyor. Yine il dışından bir hayırsever vatandaşımızın belediyemizi aracı kılarak 130 öğrencimize ulaştırdığı ayakkabılar var, bunların dağıtımı için buradayız. Tabiki imkanı olan insanlar vardır, imkansızlık içinde gelenler vardır. Sosyal belediyecilik, sosyal devlet anlayışıyla çocuklarımızın bu tarz onlardan olumsuz etkilenmemek adına destekler verilmesi gerekiyor. Bu kapsamda ziyaretimizi gerçekleştirdik. Milli eğitim müdürümüze, okul müdürümüze, öğretmen kadromuza teşekkür ediyoruz. Bu bölgemizde öğretmenlerimize yönelik yaptıkları faaliyetlerden dolayı hayırsever vatandaşımızdan Allah razı olsun diyoruz, güzel çocukları, gönlü, yüzü güzel çocukları sevindirdikleri için” dedi.

Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ise yaptığı konuşmada, ‘’ Bugün Eyyübiye Zeliha-Ramazan Alpan Ortaokulunda bulunmaktayız. Eyyübiye Belediyemizin sosyal yardım faaliyetleri çerçevesinde öğrencilerimize çalışması var. Biz de Eyyübiye Belediyemizin bugüne kadar bütün okullarımıza, öğrencilerimize sosyal yardım faaliyetleri dışında okullarımızın fiziki altyapısının iyileştirilmesi ve eğitime direk müdahale noktasında çok ciddi katkılarını gördük. Bu anlamda bizlere desteğini esirgemeyen Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.