Fırıncı Esnafı Enflasyona Savaş Açtı

Ceylanpınar’da son zamanlarda akıllarda soru işareti oluşmasına neden olan ekmek fiyatları fırıncı esnafı ve belediye arasında yapılan iki görüşmelerle sabitlenmiş oldu.Ceylanpınar’da değişkenlik gösteren ekmek fiyatları yapılan...

Ceylanpınar’da son zamanlarda akıllarda soru işareti oluşmasına neden olan ekmek fiyatları fırıncı esnafı ve belediye arasında yapılan iki görüşmelerle sabitlenmiş oldu.

Ceylanpınar’da değişkenlik gösteren ekmek fiyatları yapılan ikili görüşmeler sonucunda sabitlendi. İlçede faaliyet gösteren fırıncılar önceki gün belediyeye gelerek Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran ve Zabıta Müdürlüğü ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler neticesinde ekmeğin fiyatının ilçe genelinde sabitlenmesi yönünde karar kılındı. Yapılan ikili görüşmeler neticesinde 200 gram pide ekmeği 1 lira, 210 gram somun ekmeği 1 lira ve lahmacun ekmeği 85 gramdan 60 kuruşa satılacak.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, ülkenin zor zamanlardan geçtiğini, fırıncı esnafının bu anlamda fedakarlık yaptığını ve bu durumun kendilerini sevindirdiğini söyledi. Daşkıran,’’Yaklaşık 10 günden beri Belediye Başkanımız Menderes Atilla’nın talimatlarıyla marketlerde olduğu gibi ekmek fiyatlarındaki dengesizliği gidermek adına Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanın katılımlarıyla toplantı yapmıştık. Yaklaşık 40 fırıncı esnaf arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Buradaki kafa karışıklığını halkımızın 1 ekmek fiyatını kaç liraya alacağını istişare ettik. Ortak alınan karar ile yarından itibaren ilçemizde pide ekmeği diğer tabirle tırnaklı ekmek dediğimiz 200 gram 1 lira, somun ekmeği 210 gram 1 lira ve lahmacun pidesi 85 gram 60 kuruş olarak vatandaşlarımız satın almış olacaklar. Bu çok önemli bir karardı ve en sevindirici yanı da fırıncı esnaf arkadaşlarımız, bizde halkımızın yanında olalım dediler. Ülkemizin şuan geçtiği süreçte bizlerde bu fedakarlığı yapalım dediler. Biz de tekrar belediye başkanımız adına kendilerine teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bizler de her taraf gibi alınan bu karardan dolayı sevinçliyiz. ilçemize hayırlı olsun’’ifadelerinde bulundu.

Ceylanpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veysi Yılmaz, ’’Belediye başkanımızın yaptığı çağrıya dayanaraktan esnaf arkadaşlarımızla bugün bir toplantı yaptık. Özellikle fırıncı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı ekmek fiyatlarında yapılan artışların yüksek olması halkımızın yüksek derecede şikayet etmeleri neticesinde toplantı yapmış bulunmaktayız. Toplantıdan sonra aldığımız kararlar ise şöyledir; 200 gram pide ekmeği 1 tl olup 210 gram somun ekmeği 1 tl daha önce 100 gram 75 kuruşa satılan lahmacunda 85 gram 60 kuruşa satılacaktır. Yarından itibaren inşallah böyle devam edecek. Ceylanpınar halkımıza hayırlı olsun’’dedi.