Fuar Merkezi Tarım Fuarı ile 35 bin kişi ağırladı

Türkiye’nin dört bir tarafından firmaların akın ettiği Şanlıurfa Tarım Fuarı, 3 günde 35 bin ziyaretçinin yoğun ilgisiyle kapılarını ziyaretçilerine kapattı.Yurt dışından 10 firmanın, farklı illerden 70 ve Şanlıurfa’dan 40 firmanın...

Türkiye’nin dört bir tarafından firmaların akın ettiği Şanlıurfa Tarım Fuarı, 3 günde 35 bin ziyaretçinin yoğun ilgisiyle kapılarını ziyaretçilerine kapattı.

Yurt dışından 10 firmanın, farklı illerden 70 ve Şanlıurfa’dan 40 firmanın katılımı ile 3 gün boyunca 35 bin ziyaretçinin gezdiği Şanlıurfa Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine kapattı. Tüketici ile üreticinin buluştuğu tarım anlamında yeni teknolojilerinin sergilendiği Şanlıurfa Tarım Fuarı’nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, firma yetkilileri ile bir araya geldi.

Stantları ziyaret ederek gelen konuklarla sohbet eden Çiftçi’ ye, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Start Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Musa Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri eşlik etti. Ziyaretleri kapsamında bir açıklamada bulunan Çiftçi, "Fuar merkezimiz şehrimizde çok güzel ve olumlu bir hava estirdi" dedi.

Tarım Fuarlarının çiftçileri bilim ve teknoloji ile buluşturduklarını değinen Çiftçi, "Şanlıurfa bir tarım şehridir. Verimli toprakları bilim ile buluşturarak güzel verimlerin alındığı bir şehirdir. Katılımcı firmalarımızın çok güzel bir şekilde ürünlerini pazarladığı bir alan gördük. Tarım aletleri, tarım tekniği ve bunun yan ürünleri anlamında çiftçilerimizin eğitilmiş olması Şanlıurfa tarımının kazancı haline geleceğine inanıyorum. Fuar merkezimiz şehrimizde çok güzel ve olumlu bir hava estirdi. Gelen firmaların yüzde 70’i dış firma buda firmalar arasındaki irtibatını ve iş birliği yapmalarına olanak sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Fuar Turizmi Şanlıurfa’mıza canlılık kazandırdı"

Fuar Turizminin Şanlıurfa’ya canlılık kazandırdığını belirten Çiftçi, "Gerek bölgemizdeki Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Batman ve Adıyaman illerinden merkezimize gelmesi şehrimizde bir canlılık kazandırıyor. Buda şehrimize bir katma değer sağlıyor, buda fuar turizmciliği anlamında büyük bir kazanç olarak hanesine kazandırmıştır. Bu güzel merkezi Şanlıurfa’ya kazandıran kadrolarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.