Fuar merkezinde ikinci buluşma yarın başlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye tarafından 11 nisanda hizmete açılan Fuar Merkezi, Tarım Fuarı ile kapılarını ikince defa ziyaretçilerine açıyor.Büyükşehir Belediye tarafından 11 Nisan Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye tarafından 11 nisanda hizmete açılan Fuar Merkezi, Tarım Fuarı ile kapılarını ikince defa ziyaretçilerine açıyor.

Büyükşehir Belediye tarafından 11 Nisan Şanlıurfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıldönümünde hizmete açılan Fuar Merkezi, Tarım Fuarı ile ikinci defa kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Temeli atıldıktan 8 ay gibi kısa bir süre sonra tamamlanarak hizmetine sunulan Şanlıurfa Fuar Merkezinde Tarım Fuarı için son hazırlıklar tamamlandı.

Firma temsilcilerinden tam not

Tarım Fuarı için stant kuran firma temsilcileri, merkezin sadece Güneydoğu’da değil Türkiye genelinde tercih edilen adresler arasında yer alacağını söyledi. Ulaşım, çevre ve diğer avantajları bakımından Şanlıurfa Fuar Merkezinin bölgenin tanıtım yüzü olacağına inandıklarını söyleyen firma temsilcileri, projeyi oluşturarak yapıyı hayata kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti.

Merkez kapılarını daha önce Yapı ve Dekorasyon Fuarıyla açarken ikinci buluşma olan Tarım Fuarı ise 26-29 Nisan tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak.