Ceylanpınar’ın en büyük caddelerinden biri olan Gazi Caddesi’nde çalışmalar hız kazandı. Ekiplerce asfalt serimi öncesinde caddeye PMT serimi yapıldı.Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Büyükşehir ekiplerince tarafından...

Ceylanpınar’ın en büyük caddelerinden biri olan Gazi Caddesi’nde çalışmalar hız kazandı. Ekiplerce asfalt serimi öncesinde caddeye PMT serimi yapıldı.

Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Büyükşehir ekiplerince tarafından ilçe merkezinde bulunan Gazi Caddesi’nde başlatılan sıcak asfalt yapımı öncesi PMT serimi yapılıyor. Gazi Caddesi’nde Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi koordineli çalışmasıyla geçtiğimiz günlerde çalışmalar başlamıştı. Zemin ve söküm çalışmalarından sonra ekiplerce caddeye PMT serimi yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, sıcak asfalt öncesi PMT seriminin yapıldığını ve caddenin kısa sürede bitirilerek vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, Gazi Caddesi’nin ilçenin çehresini değiştireceğini söyledi. Altun, "İlçemizin en büyük caddelerinden Gazi Caddesi’nde çalışmalar son hız devam etmektedir. Daha önce mevcut zeminin söküm çalışmalarını tamamlamıştık. Şu anda da Gazi Caddesi’nde asfalt çalışması öncesinde PMT serimi ve sıkıştırma işlemi yapılmaktadır. Çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli şekilde yapıyoruz. Biz Ceylanpınar Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ekiplerine gerek Zabıta Müdürlüğü gerek Fen İşleri Müdürlüğü gerekse de Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak ihtiyaç halinde gereken desteği vermekteyiz. Amacımız caddeyi en kısa sürede bitirip halkın hizmetine sunmaktır. Cadde ile beraber ilçemizin çehresi değişecek. İlçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.