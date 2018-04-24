Geleceğin öğretmenleri minik öğrencilerle buluştu

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Yabancı Diller Eğitimi bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şeyma Doğan eşliğinde, yılın öğretmeni seçilen Aysel Ösüz’ün görev yaptığı Başören İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyarette Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, ilkokul öğrencilerine satranç takımı, tangram, kitap gibi hediyeler verdi. Daha sonra öğrenciler, evde hazırladıkları ikramlarla minik öğrencilerle piknik yaptı. Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünün bazı öğrencileri ise saz ve gitar eşliğinde müzikleriyle etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Resim bölümünün bazı öğrencileri de yılın öğretmeni ve öğrencilerle röportaj yaparak kısa film hazırladı.

Yılın öğretmeni Aysel Ösüz Dr. Öğr. üyesi Fatma Şeyma Doğan’a teşekkürlerini sunarak etkinliğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında öğrencilerini çok mutlu ettiğini belirtti.