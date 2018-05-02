ŞANLIURFA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:51

Hakim ve savcılar gazetecilerle dostluk maçında karşılaştı

Şanlıurfa Adliyesinde görevli hakim ve savcılar, basın mensuplarıyla dostluk maçına karşı karşıya geldi.Büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşma 6-6 beraberlikle sonuçlandı. 11 Nisan Stadyumundaki sentetik sahada düzenlenen karşılaşmada...

Hakim ve savcılar gazetecilerle dostluk maçında karşılaştı
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Şanlıurfa Adliyesinde görevli hakim ve savcılar, basın mensuplarıyla dostluk maçına karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşma 6-6 beraberlikle sonuçlandı. 11 Nisan Stadyumundaki sentetik sahada düzenlenen karşılaşmada Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan ile Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği (ŞUÇGAD) Başkanı Tahir Gülebak da forma giydi.

Maç öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, her iki tarafa da başarılar diledi. ŞUÇGAD Başkanı Tahir Gülebak ise Başsavcı Doğan ile hakim ve savcılara maçtan dolayı teşekkür etti.

İki takım oyuncularının hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından hakim ve savcıların vuruşuyla maç başlayan maç 6-6 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik etti. Baklava ikramının ardından bir açıklama yapan ŞUÇGAD Başkanı Tahir Gülebak, “Büyük sahada iki takım da iyi mücadele etti. Şanlıurfa Adliyesinde görevli hakim ve savcılarımız, basın mensuplarıyla ikinci kez maçta bir araya geldi. Bu maçları artık geleneksel hale getirmek istiyoruz. Önemli olan kazanmak değil, birlikteliğin sağlanması ve hoşça vakit geçirmek. Başsavcımıza, değerli hakim, savcı ve adliye personellerimize, tüm basın mensuplarımıza, maç hakemimize ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Hakan Keşküş’e teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kazananın olmadığı karşılaşmanın rövanşının ise ileri bir tarihte yapılmasına karar verildi.
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