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24 Nisan 2018 Salı 14:13

Haliliye Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatı devam ediyor

Haliliye Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerinde yapımı sürdürülen Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla Osmangazi Mahallesinde...

Haliliye Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatı devam ediyor
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Haliliye Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerinde yapımı sürdürülen Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla Osmangazi Mahallesinde yapımına başlanılan Gençlik ve Kültür Merkezinde inşaat çalışmaları hummalı şekilde sürdürülüyor. İnşaat çalışmalarını kademe kademe yürüten ekipler, bölge halkının inşaat dolayısıyla rahatsızlık duymaması için de gerekli önlemleri alarak çalışmalarına devam ediyor. 10 bin metrekare kapalı alan üzerine içerisinde konferans salonu, kütüphane, fuaye alanı, atölyeler, çalışma sınıfları, kadın ve erkekler için ayrı ayrı yüzme havuzu ve fitness salonu yer alacak olan merkez, bölgedeki bu alanda duyulan ihtiyacın da giderilmesini sağlayacak. Yer altında 3 katlı kapalı otoparkında bulunacağı tesis, trafik sorununa da çözüm bulacak.

Demirkol, gençliğin istifadesine sunmak için gençlik ve kültür merkezini bölgeye kazandırdıklarını belirterek, merkezin Haliliye ilçesine hayırlı olmasını diledi.
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