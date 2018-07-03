Haliliye Belediyesi kırsalda yol atağını sürdürüyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşların yol ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Tekerli Mahallesinde çalışmalarını tamamlarken,üç mahallede ise aynı anda stabilize yol yapım çalışmalarını devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını, aralıksız şekilde sürdürüyor. Kilitli beton parke döşeme, stabilize yol yapımı ve yeni yol açma çalışmalarını program dahilinde yürüten fen işleri müdürlüğü, çalışmalarını bir bir tamamlayarak, yeni yolları Haliliye halkının hizmetine sunuyor. Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde Mutluca, Halime, Yukarı Akören, Boncuk, Köse kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmaları tamamlanmıştı. Aynı anda 6 farklı noktada çalışan fen işleri müdürlüğü ekipleri

Tekerli kırsal mahallesinde de yol yapım çalışmalarını tamamladı. Mahallede yapılan çalışmalar nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Aziz Sakat, fen işleri müdürlüğü ekiplerine ve Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a teşekkür etti.