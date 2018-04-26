ŞANLIURFA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:12

Haliliye Belediyesi tarım fuarında yerini aldı

Haliliye Belediyesi, 26 Nisan-29 Nisan 2018 tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında stant açarak, Haliliye’nin tanıtımıyla ilgili çalışmalarını sergiliyor.Start Fuarcılık tarafından...

Haliliye Belediyesi tarım fuarında yerini aldı
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Haliliye Belediyesi, 26 Nisan-29 Nisan 2018 tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında stant açarak, Haliliye’nin tanıtımıyla ilgili çalışmalarını sergiliyor.

Start Fuarcılık tarafından açılan 26 Nisan- 29 Nisan 2018 tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında Haliliye Belediyesi, kurduğu stantla yerini aldı. Haliliye’nin tanımının yapıldığı stantta Haliliye Belediyesi Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerinde yapılan eserler de sergilendi. Haliliye Belediyesi standı, davetliler ve vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

Haliliye Belediye Fevzi Demirkol da, 4 sürecek Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılışına katıldı.
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