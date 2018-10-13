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13 Ekim 2018 Cumartesi 18:06

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımından 3-1’lik galibiyet

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 2’nci hafta mücadelelerinde, evinde Rize ekibi Fındıklı Sporu konuk eden Haliliye Belediye Spor, karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Ligde puanını 6’ya çıkaran Haliliye ekibine, “Haydi Gençler...

Haliliye Belediyespor Voleybol Takımından 3-1'lik galibiyet
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Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu 2’nci hafta mücadelelerinde, evinde Rize ekibi Fındıklı Sporu konuk eden Haliliye Belediye Spor, karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Ligde puanını 6’ya çıkaran Haliliye ekibine, “Haydi Gençler Maça” projesi kapsamında karşılaşmayı izleyen öğrenciler de tribünden tam destek verdi.

11 Nisan Spor Salonunda Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunun 2’nci maçında Fındıklı Sporu konuk eden Akif Gürgen yönetimindeki Haliliye Belediye Spor, başa baş devam eden ilk seti 23- 25 verdi. Karşılaşmanın ikinci setini, uzatmalarda 28- 26’lık üstünlükle kapatan Haliliye ekibi, kalan setleri de 25- 18 ve 25- 22 alarak, salondan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Haliliye Belediye Spor, bu sonuçla birlikte ligde puanını 6’ya çıkararak, liderlik koltuğuna oturdu.

Haliliye Belediye Spor, 16 Ekim 2018 Salı günü saat 14.00’de Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Haliliye ekibi, bu maçın hazırlıklarına da, ara vermeden yarın devam edecek.

Haydi gençler maça projesi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla geçen sezon hayata geçirilen Hayda Gençler Maça projesi kapsamında da, Örencik kırsal Mahallesindeki Bakır Kaçar İlkokulu öğrencileri, servislerle karşılaşmanın oynandığı salona getirildi. İlk defa tribünden maç izleyen öğrenciler, Haliliye Belediye Spora tam destek verdi.

Öte yandan Başkan Yardımcıları Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ ile Meclis Üyesi Abdulkadir Altundağ da, karşılaşmayı tribünden izleyerek, takımlarına destek verdi.
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