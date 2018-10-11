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11 Ekim 2018 Perşembe 14:33

Haliliye evde bakım hizmeti ile dua alıyor

Haliliye Belediyesi, kentte ilk kez başlattığı evde bakım hizmetiyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürürken, yapılan çalışmalarla dua almaya devam ediyor.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un ‘benim bir belediyem var’...

Haliliye evde bakım hizmeti ile dua alıyor
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Haliliye Belediyesi, kentte ilk kez başlattığı evde bakım hizmetiyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürürken, yapılan çalışmalarla dua almaya devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un ‘benim bir belediyem var’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 3 yıl önce başlattığı evde bakım hizmetini devam ettiriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gideriyor. Haliliye Belediyesi, 12 kadın ve 3 erkek personelden oluşan ekiple, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik, saç, sakal ve kişisel bakım hizmetini de içeren evde bakım hizmetiyle yüzleri güldürüyor. Ekipler, 100 aileye yönelik verdiği evde bakım hizmetinin yanı sıra, 60 ayrı ailenin de tıraş hizmetini gerçekleştiriyor. Öte yandan hizmetten yaralanan vatandaşlara yönelik, program dahilinde Karaali Kaplıcalarına sağlık turları da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce düzenleniyor. Evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlar ise hizmetlerin kendileri için çok önemli olduğunu aktarırken, yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a teşekkürlerini iletti.
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