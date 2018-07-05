ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:16

Haliliye ilaçlamada yoğun mesai

Haliliye Belediyesi, yaz aylarında sinek ve haşerelerle mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını, yoğunlaştırarak gece geç saatlere kadar devam ettiriyor.Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimi, ilçe genelindeki haşere ve sinekle mücadele...

Haliliye ilaçlamada yoğun mesai
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Haliliye Belediyesi, yaz aylarında sinek ve haşerelerle mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını, yoğunlaştırarak gece geç saatlere kadar devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi İlaçlama Birimi, ilçe genelindeki haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sinek ve haşerelerin yoğun olarak bulunduğu alanlar, dere yatakları ve ağaçlık alanlarda, çeşitli yöntemler kullanan ekipler; yaz ayları nedeniyle vatandaşların gece boyunca dışarda bulunmasından dolayı da çalışmalarını gece saatlerine kadar da devam ettiriyor. ULV ve mist blower araçlarıyla devam eden ilaçlama çalışmaları, ilçe genelinde merkez mahallelerin yanı sıra, kırsal mahallelerde de ekipler tarafından sürdürülüyor. Ayrıca ilaçlama çalışması esnasında anonslarla uyarılarda yapılıyor.

18 araç ve 36 personelle, gündüz ve gece vardiyası olmak üzere 2 farklı mesai yapan ekipler, mücadele çalışmalarını titizlikle devam ettiriyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku