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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:25

Haliliye’de gençler sporla buluşuyor

Haliliye Belediyesi tarafından 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının tamamlanmasıyla birlikte 12 başlatılan farklı branşta başlatılan Yaz Spor Okullarında, 7-15 yaş arası 800’ye yakın çocuk, alanlarında uzman olan eğitmenler tarafından...

Haliliye'de gençler sporla buluşuyor
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Haliliye Belediyesi tarafından 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının tamamlanmasıyla birlikte 12 başlatılan farklı branşta başlatılan Yaz Spor Okullarında, 7-15 yaş arası 800’ye yakın çocuk, alanlarında uzman olan eğitmenler tarafından eğitim alıyor.

Fevzi Demirkol’un “sporcu bir nesil yetiştiriyoruz” anlayışıyla çalışmalarını her geçen gün arttırarak sürdüren Spor İşler Müdürlüğü, bu yıl 4’üncü kez açtığı Yaz Spor Okullarıyla 7- 15 yaş arası çocukların sportif faaliyetlere katılmalarını sağlıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar, 12 farklı branşta gerçekleştiriliyor. “Haliliye’de gençler sporla buluşuyor” projesi kapsamında gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarıyla 7 okulun spor salonu da, baştan dizayn edildi.

Yaz Spor Okullarında gençlere, masa tenisi, basketbol, halk oyunları, atletizm, yüzme, voleybol, taekwondo, boks, güreş, wushu king, karate ve kick boks branşlarında alanında uzman antrenörler tarafından eğitimler veriliyor. Vatan İlkokulu, 15 Temmuz Ortaokulu, Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesi, Yenişehir İlkokulu, Ömeriye İmam Hatip Ortaokulu, İbni Sina İlkokulu, Süleymaniye Ortaokulu, Mahmud Nurettin Zengi Ortaokulu, Şanlıurfa Ortaokulu, Süleymaniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonlarında gerçekleştirilen kurslarda, gençler katıldıkları branşa özgü taktik ve teknik eğitiler alıyor.
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