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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:28

Haliliye’de halk günü 6 Temmuz’da

Haliliye Belediyesinin Temmuz “Halk günü” toplantısı 6 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleştirilecek.Haliliye Belediyesi tarafından 2014 yılında hayata geçirilen “Halk günü” toplantısı kapsamında yarın, vatandaşlar Belediye Başkanı...

Haliliye'de halk günü 6 Temmuz'da
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Haliliye Belediyesinin Temmuz “Halk günü” toplantısı 6 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Haliliye Belediyesi tarafından 2014 yılında hayata geçirilen “Halk günü” toplantısı kapsamında yarın, vatandaşlar Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a veya başkan yardımcılarıyla bire bir görüşerek taleplerini iletebilecek. Uygulama kapsamında her ayın ilk cuma günü yapılan toplantı, temmuz ayının ilk cuması olan 6 Temmuz saat 14.00’da Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacak.

Toplantıda belediye birim müdürleri ve sorumluları da hazır bulunacak ve taleplerin çözümü noktasında çalışmalar yapacak.
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