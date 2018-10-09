Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim kurumları ve kamu kurum kuruluşlarının halı ihtiyacını karşıladı.Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, tarafından 12 kurumun halıları yenilendi. Merkez ve kırsal mahallelerde yardım çalışmalarını yürüten sosyal yardım işleri müdürlüğü, İlçe genelindeki gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu Güzelyurt Mahalle Camisi, Kösan Tekkesi, Eyyüp Nebir Derneği, Şehit Onur Kılıç Lisesi, İmam Bakır Mahallesi Mescidi Aksa camisi, Osmanbey Mahallesi, Hacer Ana Yurdu, Derinkyu Mahallesi taziye evi, Karpuzlu Mahallesi Kuran Kursu, Mehmet Akif İnan Hastanesi Mescidi, Köse Mahallesi Ana Okuluna yeni halılar döşendi.
Haliliye’de kurumların halı ihtiyacı karşılandı
Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim kurumları ve kamu kurum kuruluşlarının halı ihtiyacını karşıladı.Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, tarafından 12 kurumun halıları yenilendi. Merkez ve kırsal mahallelerde...