ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 15:23

Haliliye’de kurumların halı ihtiyacı karşılandı

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim kurumları ve kamu kurum kuruluşlarının halı ihtiyacını karşıladı.Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, tarafından 12 kurumun halıları yenilendi. Merkez ve kırsal mahallelerde...

Haliliye'de kurumların halı ihtiyacı karşılandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki eğitim kurumları ve kamu kurum kuruluşlarının halı ihtiyacını karşıladı.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, tarafından 12 kurumun halıları yenilendi. Merkez ve kırsal mahallelerde yardım çalışmalarını yürüten sosyal yardım işleri müdürlüğü, İlçe genelindeki gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu Güzelyurt Mahalle Camisi, Kösan Tekkesi, Eyyüp Nebir Derneği, Şehit Onur Kılıç Lisesi, İmam Bakır Mahallesi Mescidi Aksa camisi, Osmanbey Mahallesi, Hacer Ana Yurdu, Derinkyu Mahallesi taziye evi, Karpuzlu Mahallesi Kuran Kursu, Mehmet Akif İnan Hastanesi Mescidi, Köse Mahallesi Ana Okuluna yeni halılar döşendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku