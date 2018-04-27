Haliliye’de park yapım ve onarım çalışmaları

Haliliye Belediyesi, “Yemyeşil Haliliye” hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Karşıyaka Mahallesinde yeni parkı vatandaşların hizmetinee sunup, yeni park yapımı ile mevcut parklarda bakım onarım çalışmalarını da devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi Park bahçeler müdürlüğü, Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un “Yemyeşil Haliliye” hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında Karşıyaka Mahallesi 589. Sokakta başlattığı park yapım çalışmalarını tamamladı. Yürüyüş yolu, piknik masaları ve banklar yerleştirilerek, yemyeşil görünümüyle hizmete sunulan parkta, spor yapmak isteyen vatandaşlar için de yürüyüş yolları yapıldı. Mahalleye kazandırılan park dolayısıyla vatandaşlar, Demirkol’a teşekkür etti.

Ahmet Yesevi’ye 3 yeni park

Yeni park yapım çalışmaları kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesinde 18 dönümlük alan üzerinde 3 yeni parkın yapımı için çalışmalar başladı. Bölgede toprak tasfiyesi yapan ekipler, tasfiye sonrasında haritalandırma işlemini gerçekleştirerek parkın yapımını devam ettirecek. Ekipler, 3 yeni parkın yapımına geçilmesi için iş makineleriyle yürüttüğü tasfiye çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Park ve bahçeler müdürlüğü, Veysel Karani Mahallesinde bulunan Mehmet Akif İnan Parkında ise kırılan veya bakım gerektiren bank ve piknik masalarının yenilenmesini sağlıyor. Park içi yollar da, ekipler tarafından kaldırılarak kilitli beton parke döşemesi yapılıyor. Elektrik ve su tesisatlarının da yenilendiği çalışma kapsamında, park çevresinde bulunan duvarda kaldırılarak parkın daha görünür hale getirildi.