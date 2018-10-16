ŞANLIURFA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 16:38

Haliliye’de parklarda yeni oyun grupları monte edildi

Haliliye Belediyesi, çocukların oyun alanları olan parklarda revizyona giderek, yeni oyun gruplarının monte çalışmalarını tamamladı.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki...

Haliliye'de parklarda yeni oyun grupları monte edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Haliliye Belediyesi, çocukların oyun alanları olan parklarda revizyona giderek, yeni oyun gruplarının monte çalışmalarını tamamladı.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki parklarda revizyona gidiyor. Çocukların daha eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla yürütülen çalışmalarda, ilçe genelindeki 19 parkta yeni oyun grubu kurulumu yapıldı. Oyun grubunun yeniden kurulduğu parklara, kauçuk zemin döşeme çalışmaları da devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşların sağlıklı yaşamına katkı sunmak amacıyla da, parklara fitness aletleri kurulumu da devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku