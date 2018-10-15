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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:02

Haliliye’de yeni yol yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçedeki yol ağını genişletmek ve yapılaşmanın olmadığı alanların gelişimini sağlamak amacıyla yeni yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.Fen İşleri Müdürlüğü, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un...

Haliliye'de yeni yol yapım çalışmaları sürüyor
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Haliliye Belediyesi, ilçedeki yol ağını genişletmek ve yapılaşmanın olmadığı alanların gelişimini sağlamak amacıyla yeni yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla ilçenin yol ağını genişletmeyi sürdürüyor. Ekipler, yapılaşmanın olmadığı alanlarda, kırmızı kot uygulamasına uygun şekilde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla hem bölgenin gelişimini sağlıyor hem de yeni yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesinde imar planında yol olarak ayrılan 9837 ve 9838 sokaklarda yol açma çalışmalarını tamamladı.

2 yeni yolla birlikte Ahmet Yesevi’de toplam 34 yol açan ekipler, çalışmaları program dahilinde ilçe genelinde devam ettiriyor.
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