Harran 1. Ulusal Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu gerçekleştirildi

Harran Üniversitesi ev sahipliğinde, 1. Ulusal Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu (HUBAS 2018) yapıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, ülkenin farklı üniversitelerinden akademisyenler konuşmacı olarak katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, eğitimde problemlerin fazla olduğunu, ama bu problemleri çözecek reçetelerin belli olduğunu söyleyerek, “Eğitimdeki çözüm tek taraflı değil, eğitimin siyasi ve ekonomik boyutu var. Akademik camia olarak tüm bu boyutları göz önünde bulundurarak, geleceğe yönelik ciddi projeler üretmeliyiz. Biz ciddi projeler ürettiğimiz zaman kimse görmez kaygısı taşımadan yapmalıyız. İllaki birileri bu çalışmalarımızı görür. Hiçbir ciddi fikir, çalışma veya proje boşa gitmez” dedi.

Rektör Taşaltın’ın açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumun sabah oturumunda ilk olarak Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Boyacı, “2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yükseköğretim” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

“Nitel araştırma yöntemleri” konusunda Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever bir sunumunun ardından soru ve cevap kısmıyla sempozyumun sabahki oturumu sona erdi.

Verilen öğle yemeği molasının ardından ‘Liderlik, etkin yönetim ve bilimsel araştırma ilişkisi’ başlıklı oturumda Cumhuriyet Üniversitesinden Prof. Dr. Nezih Hekim, Afyon Kocatepe Üniversitesinden Öğr. Gr. Türker Göksel, Öğr. Gr. Mehmet Mecek, Bozok Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Recep Temel, ‘Bilimsel Araştırma Teknikleri’ başlıklı son oturumda ise Afyon Kocatepe Üniversitesinden Prof. Dr. Kubilay Aslantaş ve Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Recep Keşli birer sunum gerçekleştirdiler.