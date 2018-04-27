Harran Tıp’ta gastroentolojide yeni yöntem devreye girdi

Sağlık alanında yaptığı yeniliklerle bölgenin ihtiyacına cevap vermeye çalışan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, bu kez bölgede bir ilk olan endosonografik yöntemle teşhis ve tedavi yöntemini devreye koydu.Harran Üniversitesi...

Sağlık alanında yaptığı yeniliklerle bölgenin ihtiyacına cevap vermeye çalışan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, bu kez bölgede bir ilk olan endosonografik yöntemle teşhis ve tedavi yöntemini devreye koydu.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, endosonografik yöntemle teşhis ve tedavi yöntemini devreye koydu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Harran Üniversitesi Gastroentoloji ana anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu bölgede ilk sayılabilecek bir yöntem uyguladıklarını belirtti. Yeni uygulama ile endoskopi aletlerinin ucuna ultrason cihazı bağlanarak, daha derin dokuları görme imkanı sağlanıyor. Yöntemi Harran Tıp’ta uygulanabilir hale getirdiklerini söyleyen Doç. Dr. Uyanıkoğu, “Endoskopi aletlerinin ucuna ultrason cihazı bağlanarak, daha derin dokuları görmek ve daha derinden biyopsi almak gibi bir avantaj sağlıyor. Bu yeni geliştirilen yöntem, normal endoskopi ile yapılamayacak bir işlemdi. Bölgede ilk kez uygulanan bir yöntem. Amacımız bu endosonografi yöntemini Harran Üniversitesi’nde de yapılabilir hale getirmektir. Bu amaçla İstanbul’dan hocalarımız geldiler. Çevre illerden ilgi duyan meslektaşlarımız da üniversite hastanemize geldiler. Hem yeni cihazları görmek açısından hem de endosonografi yapılabilir hale getirmek açısından hem de çevre illerde ve şehrimizde diğer gastroentologların eğitimi açısından katkısı olacağına inanıyoruz. Hastaların başka illerde şifa aramak yerine kendi memleketinde huzur içinde tedavi olabilmeleri için tüm hastaları Harran Tıp Hastanesine bekliyoruz” diye konuştu.