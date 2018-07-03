ŞANLIURFA:
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03 Temmuz 2018 Salı 17:53

Hilvan Halk Kütüphanesi yapımı için protokol imzalandı

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da okuma alışkanlığını yaymak ve gençlerin eğitimine katkıda bulunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve İl Kültür Müdürlüğü iş birliği ile Hilvan’da yapacağı...

Hilvan Halk Kütüphanesi yapımı için protokol imzalandı
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Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da okuma alışkanlığını yaymak ve gençlerin eğitimine katkıda bulunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve İl Kültür Müdürlüğü iş birliği ile Hilvan’da yapacağı Halk Kütüphanesi için protokol imzaladı.

Okuma alışkanlığını kazandırmak ve gençlerin eğitimine katkıda bulunmak için Şanlıurfa’da birçok proje başlatan Büyükşehir Belediyesi her ilçede yapmayı hedeflediği Halk Kütüphanesi için çalışmalarına hız verdi. Hilvan Yeni Mahallede yapılacak olan Hilvan Halk Kütüphanesi için Şanlıurfa Valiliğinde gerçekleştirilen protokole, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve İl Kültür Müdürü Aydın Aslan katıldı.

Öğrencilerin sanal ortamda araştırma yapmalarına olanak sağlayacak bilgisayarların da bulacağı Modern Kütüphane 3 Bin metrekare alan üzerine kurulu olacak ve dünya klasiklerinden Türk edebiyatı klasiklerine uzanan eserler ile Hilvanlıların hizmetinde olacak.
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