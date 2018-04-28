ŞANLIURFA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:02

Hilvan’da beton yol uygulama çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Hilvan İlçesinde Kepirhisar-Uluyazı mahalleleri arasındaki güzergahta beton yol döküm çalışmalarına devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağlarından birine sahip olan Şanlıurfa’da...

Hilvan'da beton yol uygulama çalışmaları sürüyor
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Büyükşehir Belediyesi, Hilvan İlçesinde Kepirhisar-Uluyazı mahalleleri arasındaki güzergahta beton yol döküm çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağlarından birine sahip olan Şanlıurfa’da ulaşımın sağlıklı ve uzun ömürlü olması için beton yol uygulamasını sürdürüyor.

Bu kapsamda Hilvan kırsal mahallerinin yol ağlarına beton yol uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi, başlattığı uygulama ile toplamda 600 kilometreyi aşan beton yol uygulamasını hayata kazandırdı.

Beton yol uygulaması 13 ilçeye yayıldı

Halfeti, Bozova, Siverek, Viranşehir, Haliliye, Eyyübiye ve diğer ilçelerde beton yol uygulamasını hayata kazandıran Büyükşehir ekipleri, son olarak Hilvan İlçesinde Kepirhisar-Uluyazı mahalleleri arasındaki güzergahta beton yol dökümüne başladı.

Mevsim şartlarının uygun olmasını fırsat bilerek çalışmalarına hızlı başlayan Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk döneminde Halfeti’de Sırataşlar, Dergili ve Yukarıgöklü, Bozova’da ise Yaylak, Dutluk, Koçhisar, Türkmenören grup yollarındaki beton yol çalışmasını da tamamladı.

Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Uluyazı Mahalle Muhtarı Ramazan Bayat, "Eskiden Yolumuz çok bozuktu. Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun beton yol dökümüne başladılar. Emeği geçen Başkan Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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