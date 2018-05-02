ŞANLIURFA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:17

Hilvan’da beton yol uygulaması sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede başlatılan beton yol uygulaması Hilvan İlçesinde devam ediyor.Son 3 yıldaki beton uygulamasında 600 kilometreyi aşan Büyükşehir Belediyesi, uzun ömürlü olması dolayısıyla tüm ilçelerde...

Hilvan'da beton yol uygulaması sürüyor
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede başlatılan beton yol uygulaması Hilvan İlçesinde devam ediyor.

Son 3 yıldaki beton uygulamasında 600 kilometreyi aşan Büyükşehir Belediyesi, uzun ömürlü olması dolayısıyla tüm ilçelerde beton yol çalışmalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda Hilvan ilçesinde ilk kez başlatılan Kepirhisar - Uluyazı Mahalleleri arasındaki beton yol döküm çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“300 Kilometrelik yol yapım sezonunu başlattık”

Burada bir açıklamada bulunan Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak kalıcı ve uzun ömürlü yollar inşa ettiklerini belirtti. AK Belediyelerin işinin başında olduğunu söyleyen Çiftçi, “Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa’mıza kalıcı ve ömürlü yollar yapıyoruz. Hasırlı beton yollarla Şanlıurfa’nın yol sorununu tarihin derinliğine atmak istiyoruz. Kadrolarımız çok güzel çalışmalar yaptı. Birecik, Halfeti, Bozova ve Hilvan’da çok hızlı bir şekilde grup beton yolları yapılıyor. Uluyazı-Kepirhisar mahallerindeki çalışmalarımızı Allah’ın izniyle bir hafta içerisinde bitirmiş olacağız. Ekiplerimiz buradan da Harran, Akçakale, Ceylanpınar ve Viranşehir bölgesindeki belirlemiş olduğumuz grup yollarına gidecekler. Bu yolların mukavemeti çok yüksek ve 20-30 yıl ömürlük yollar. AK Belediyeler işinin başında. Biz Genel Başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan Milletimizden aldığımız güç ile hizmet ediyoruz. talimatı Dolayısıyla hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz. Şanlıurfa ve 13 ilçe hepimizin ve dolayısıyla bu ilçelerin kaynaklarını bu ilçelere kalıcı sağlam ve sürdürülebilir hizmetlerle götürmemiz lazım. Şehir merkezleri kendine geldi. Kırsal mahallelerimiz her şekli ile gelişiyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bu yıl planlamış olduğumuz bin 300 km yol sezon itibari ile başladı. İnşallah ekim sonu gibi bitirmiş olacağız. Artık kırsalda yolların konuşulmasını istemiyoruz” diye konuştu. Hilvan’da AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Çiftçi, AK Parti kadroları ile ilçe hakkında istişarede bulundu.

Öte yandan Hilvan ilçe ziyaretlerinde Çiftçi’ye, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi teknik kadrosu eşlik etti.
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