HRÜ’de düzenlenen geleneksel futbol turnuvası sona erdi

Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun düzenlemiş olduğu futbol turnuvası, final maçının ardından düzenlenen kupa töreniyle sona erdi.

Harran Üniversitesi Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda bu yıl 6’ncısı düzenlenen geleneksel futbol turnuvası, 12 programın katılımıyla düzenlendi. Turnuvada, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı birinci, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ikinciliği alırken turnuvanın üçüncülüğünü ise Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı aldı. Sosyal Bilimler MYO’nun düzenlemiş olduğu bu etkinliğin çok güzel bir aktivite olduğunu, sporda göstermiş oldukları bu başarılarını eğitim hayatına da taşımaları gerektiğini söyleyen Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise sporun, kardeşlik ve barış olduğunu belirterek, turnuvanın düzenlenmesinde büyük emekleri olan öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Tören, dereceye giren bölümlere kupa ve madalyalarının verilmesiyle son buldu.