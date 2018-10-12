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12 Ekim 2018 Cuma 16:28

HRÜ’de psikolojik dayanıklılık konferansı

Harran Üniversitesi’nde Dünya Ruh Sağlığı Günü ilgili etkinlik düzenlendi.Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikler arasında, tüm Türkiye’de Psikolojik Dayanıklılık konferansları yapılıyor. Bu bağlamda Harran Üniversitesi...

HRÜ'de psikolojik dayanıklılık konferansı
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Harran Üniversitesi’nde Dünya Ruh Sağlığı Günü ilgili etkinlik düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikler arasında, tüm Türkiye’de Psikolojik Dayanıklılık konferansları yapılıyor. Bu bağlamda Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığınca bir etkinlik düzenlendi. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı gününde önemli ruh sağlığı sorunlarının, ruh sağlığı politikalarının ve ilişkili konuların yeniden toplumun ve kamuoyunun gündemine taşınması, farkındalık oluşturması ve çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Osmanbey Yerleşkesi Tıp Fakültesi konferans salonunda, Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Asoğlu tarafından sunulan konferansa, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Deniz, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Akif Altay, dekan ve başhekim yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Mutlu olmak için 10 altın kural olduğunu aktaran Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Asoğlu, “Kendinizi tanıyın, kendi potansiyelinizin farkına vararak yüksek hedefleriniz olsun. Başta sağlık olmak üzere, sahip olduğunuz varlıkların farkındalığını yaşayarak mutlu olun. Hayatta her şeye en olumlu açıdan bakın, en küçük şeylerden de mutlu olabilin. Başarısız durumlarda asla yılmayın, çünkü yiğit düştüğü yerden kalkar. Başarısız sonuçları analiz ederek hataları ve/veya eksikliklerini gidererek yeniden başarıya odaklanın. Büyük sıkıntıları küçük görüp ona göre tedbir alarak yeni duruma adapte olmaya çalışın, yeri geldiğinde bazı şeyleri kabullenebilin. Düzenli uykuyu, dengeli ve düzenli beslenmek ihmal etmemek gerekir. Mümkün olduğunca hareketli olun, düzenli spor yapın” diye konuştu.
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