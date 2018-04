HRÜ’de yeni bölümler açıldı

Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Eğitim Fakültesine 2, Birecik Meslek Yüksekokuluna 2, Halfeti Meslek Yüksekokuluna 2 ve Suruç Meslek Yüksekokuluna bir olmak üzere toplamda 7 yeni bölüm açtı.

Eğitim fakültesi matematik öğretmenliği bölümü ve İngilizce öğretmenliği bölümlerine 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 60’şar öğrenci alacak olan Harran Üniversitesi, Birecik MYO’da açılan Çağrı Merkezi Hizmetleri ile Turizm ve Seyahat Hizmetlerine de 40’ar öğrenci alımı yapılması için Yüksek Öğretim Kurumundan onay aldı.

Suruç ilçesine at antrenörlüğü bölümü açıldı

At yetiştiriciliği ile meşhur Suruç ilçesinde bulunan Suruç Meslek Yüksekokuluna ise Atçılık ve At Antrenörlüğü bölümü açıldı. Açılan Atçılık ve At Antrenörlüğü bölümüne 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrencinin alınması için YÖK’ten onay çıktı.

Halfeti’de 2 bölüm açıldı

Şanlıurfa Halfeti ilçesine de bu yıl Meslek Yüksekokulu açan Harran Üniversitesi, bu okul için 2018-2019 eğitim öğretim yılında Aşçılık Bölümüne 30, Turizm ve Seyahat Hizmetlerine 30 öğrenci alımı yapacak.

Diş hekimliği bu yıl ilk öğrencilerini alıyor

Ayrıca Harran Üniversitesi’nde bünyesinde açılan Diş Hekimliği Fakültesi de, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlıyor. Üniversite bu fakülteye de 60 öğrenci alacak.