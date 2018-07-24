Huriye Biter’den Basın Bayramı mesajı

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Huriye Biter, mesajında, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basının, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden birisi olduğunu belirtti.

Biter mesajında, farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde Türk basınının önemli görevler üstlendiğini ifade ederek, “Basın kuruluşlarımızın, demokratik kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Basın kuruluşlarımızın, etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması büyük önem taşımaktadır. Basın kuruluşlarımız, bu hain darbe girişiminde milletten ve demokrasiden yana bir tutum sergilemişlerdir. Halkımızın anında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamışlardır. Basınımızın bu tutumu takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle, sansürün kaldırılışının 110’uncu yıl dönümünde tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.