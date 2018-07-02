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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:01

İşçilere önce sağlık taraması ardından ilk yardım eğitimi

Haliliye Belediyesi tarafından sağlık taraması yapılan temizlik işleri ile park ve bahçeler müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi.Haliliye Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında personellerine ilkyardım eğitimi...

İşçilere önce sağlık taraması ardından ilk yardım eğitimi
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Haliliye Belediyesi tarafından sağlık taraması yapılan temizlik işleri ile park ve bahçeler müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Haliliye Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında personellerine ilkyardım eğitimi verdi. uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimlerde belediye personeline, genel ilkyardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, göğüs ağrısı, kanamalar, şeker koması, kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ve yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı. Eğitim boyunca pratik bilgilerin yanı sıra cansız mankenler üzerinde uygulamalarda yaptırıldı.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, sağlık taraması yapıldı. Sağlık taraması kapsamında elde edilecek veriler personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek. Ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulmasının amaçlandığı sağlık taramasında akciğer, odyometri ve solumun testi uygulandı. Sağlık taramasında personelin sağlık takibi yapılabilecek. Bu takip sistemi ile çalışma hayatının getirdiği sağlık sorunlarının en aza indirgenmesi, hayat kalitesi ve performans artırma hedefleniyor.
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