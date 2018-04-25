İslam hukukçuları koordinasyon toplantısı HRÜ’de yapıldı

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, İslam Hukukçuları XV. Koordinasyon Toplantısı ile Türkiye ve Çağdaş Hukukta Alternatif Çözüm Yolları; Hakemlik (Şanlıurfa Örneği) adlı sempozyum düzenlendi.

Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen sempozyum, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Kütükoğlu’nun Kuran tilaveti ile başladı. Programın açılışında söz alan İslam hukukçuları XV. Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Çiğdem, programa katkı veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederek programın hayırlara vesile olmasını diledi. Her yıl bu tür sempozyumlar düzenlediklerini dile getiren Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Akgündüz, “Bu tür sempozyumlarla hocalarımızın buluşmalarına, karşılıklı fikir alışverişi bulunmalarına vesile oluyor. Özellikle Türkiye’nin din konusundaki tartışmalarının açıklığa kavuşmasında İlahiyat fakültelerine büyük görevler düşüyor. İslam hukuku hocalarımıza da daha fazla görev düştüğü kanaatindeyim. Halkımızın kafa karışıklığını giderici konularda akademisyenlerimizin üzerine düşenleri yapmaları gerekiyor” dedi.

Son olarak kürsüye çıkan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; “Hocaların iyi ders anlatması bir cihattır. Mühendisin iyi tasarım yapması, öğrencinin dersine çalışması da bir cihattır. Yanımızdaki ülkede bir takım insanlar kendilerine göre hilafet devleti kurdular. Kendi istediklerine göre insanlarını asıp kesmeye başladılar. Bizde o zaman hilafet kavramını konuşmak bile yasaktı. Bunların açıklanması lazım, ülkemiz insanlarının doğruları bilmesi lazım. Doğrusunu bilmeyince aynı Amerika’nın yaptığı sistem gibi IŞİD ve benzeri bir takım çeteler ortaya çıkar. Herkes kendine yetecek ölçülerde İslam fıkhını bilmek zorundadır. İslam hukukunu öğrenmek gerekiyor. Doktor veya mühendis kendi alanlarında İslam hukukunu ve fıkhının neler icap ettirdiğini bilmesi gerekiyor. Böyle sempozyumlar çok önemlidir. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

İki gün devam edecek olan sempozyumda geniş katılımlı, müzakereli eğitim öğretim ile ilgili oturumlarla birlikte, çeşitli bildiriler de sunulacak.