ŞANLIURFA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:33

Kadın mahkumlara sağlık eğitimi verildi

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundaki kadın mahkumlara sağlık ve hijyen eğitimi verildi.Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi toplumsal...

Kadın mahkumlara sağlık eğitimi verildi
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Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundaki kadın mahkumlara sağlık ve hijyen eğitimi verildi.

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi toplumsal bilgilendirme çalışmalarını sürdürerek toplumun her kesiminden insanları birçok konuda bilgilendirmeye devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi ve Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlü kadınlara rahim kanseri, meme ve bağırsak kanseri ile sağlıklı yaşam, obeziteyle ilgili bilgi verildi. Kadın hükümlülere hijyenin önemi, kişisel bakım ve temizlikte yapılması gerekenler, kadınlarda görülen kanser türleri ve belirtileri ile ilgili eğitim verildi.

Program sonunda katkılarından dolayı Şanlıurfa T2 Kapalı Cezaevi Müdürü Fatih Sertaç Çelik’e plaket verilirken, kadın hükümlülere ise çeşitli hediyeler dağıtıldı.
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