Karaköprü Belediyespor Artvin’e hareket etti

Karbel Karaköprü Belediyespor yarın deplasmanda Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Artvin’e hareket etti. Kırmızı siyahlı ekip bu maçtan da galibiyetle ayrılıp serisini 4 maça çıkarmak istiyor.Tff 3. lig...

Karbel Karaköprü Belediyespor yarın deplasmanda Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Artvin’e hareket etti. Kırmızı siyahlı ekip bu maçtan da galibiyetle ayrılıp serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

Tff 3. lig 1. Grupta mücadele eden Şanlıurfa ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 7. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Artvin Hopaspor maçı için Artvin’e hareket etti.

Ligde oynadığı son üç maçını kazanarak bir anda ikinci sıraya yerleşen Karbel Karaköprü Belediyespor Artvin deplasmanında alacağı galibiyetle hem serisini sürdürmek hem de üst sıralara tutunmak istiyor. Sakat ve cezalı futbolcusu olmayan Karaköprü ekibi tam kadro olarak Artvin’e gidiyor.

Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı zorlu bir deplasmana gideceklerini belirterek oradan da galibiyetle döneceklerine inandığını söyledi. Yozgatlı, "Son 3 maçta aldığımız galibiyetler bize moral oldu ve Artvin’e de bu moralle gideceğiz. İnşallah orada alacağımız galibiyetle serimizi sürdürecek ve Urfa’ya mutlu bir şekilde döneceğiz" diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor yarın 14:00’te oynayacağı Artvin Hopaspor maçı öncesi Tff 3. Lig 1. Grupta 10 puanla 2. sırada yer alıyor.