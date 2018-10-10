Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanda karşılaşacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3. lig 1. grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı. Artvin deplasmanından da galibiyetle dönerek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak ve zirve mücadelesini sürdürmek isteyen Karaköprü ekibi, deplasmanda 3 puana kenetlendi.

Karbel Karaköprü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yozgatlı iyi bir seri yakaladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini belirterek, "Nazilli maçında iyi bir mücadele örneği sergiledik ve galip gelmesini bildik. Artvin maçına da daha önce yaptığımız hatalardan ders alarak çıkacağız ve galibiyet için mücadele edeceğiz. İnşallah bu maçı da kazanıp serimizi sürdürecek ve üst sıralarda tutunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor cumartesi günü oynayacağı Artvin Hopaspor maçı öncesi TFF 3. lig 1. grupta 10 puanla 2. sırada yer alırken, Artvin Hopaspor ise 6 puanla 13. sırada bulunuyor.