ŞANLIURFA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 17:12

Karaköprü’de camiler ve din görevlileri haftası kutlandı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ilçede...

Karaköprü'de camiler ve din görevlileri haftası kutlandı
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Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ilçede görev yapan din görevlileriyle yemekte bir araya gelerek haftalarını kutladı. Programa, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Baydilli’nin eşi Güler Baydilli, Karaköprü İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, Karaköprü Belediye Meclis Üyeleri ve ilçede görev yapan din görevlileri katıldı.

Din görevlilerinin saygıya layık insanlar olduğunu ve onların her zaman hatırlanması, önemsenmesi gerektiğini belirten Baydilli, "Edindiğiniz görevlerle bu toplumun gerçek kanaat önderleri siz hocalarımızsınız. Bu toplumda sevgiyi, saygıyı, kardeşliği oluşturma hususunda aktif görev alması gereken en önemli bireylerin sizler olduğunu söylemek istiyorum. Biz Karaköprü’ye hizmet ediyoruz, parklar, yollar, çok amaçlı salonlar, kültür merkezleri yapıyoruz ama betonarme yapının yanında insana olan yatırımı da yapmamız gerekir. Bu manevi eğitimde yine din görevlisi arkadaşlarımız çok önemli bir görev üstleniyorlar. Yaptığınız çalışmalar için sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programın ardından din görevlilerine Baydilli tarafından Türk Bayrağı hediye edildi.
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