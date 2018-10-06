Karaköprü’de gençler için sentetik çim saha yapılacak

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsal mahallelerdeki gençlerin spor yapabilmesi için sentetik çim saha temelini attı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, beraberinde Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Büyüksalkım Kırsal Mahallesinde sentetik çim sahanın temelini attı. Sentetik çim sahanın 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açılması amaçlanıyor. Temel atma töreninde konuşan Baydilli, “Karaköprü Belediyesi olarak daha önce 12 kırsal mahallemize sentetik çim saha kazandırmıştık. Bugün de 13. Sentetik çim sahanın temelini atıyoruz. Sentetik çim sahalarımız buradaki gençlerimize çocuklarımıza hizmet edecek. İnşallah toplu taşımalı eğitimin yapıldığı tüm kırsal mahallelerimize sentetik çim saha kazandırdıktan sonra, büyük olan mahallelerimize de sentetik çim saha kazandıracağız. Yapacağımız bu güzel hizmetlerle kırsal mahallelerimizi en üst seviyeye çıkarmaya çalışacağız. Bugün temelini attığımız Büyüksalkım sentetik çim sahamız mahallemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.