Karaköprü’de gençler sınavlara hazırlanıyor

Karaköprü’de gençler okuma evlerinde sınavlara hazırlanıyor.

Karaköprü Belediyesinin eğitime katkı sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı Atakent ve Esentepe okuma evlerinde gençler sınavlara hazırlanıyor. TYT, YKS, ALES, KPSS ve TUS gibi sınav türlerine hazırlanmak için okuma evlerinde ders çalışırken, okuma alışkanlığı olan vatandaşlar da okuma evlerindeki kütüphane kitap okuyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Karaköprü’de kütüphane ve gençlerin ders çalışma ortamı eksikliğini gidermek adına okuma evleri yaptıklarını belirterek, “Biz yerel yöneticiler olarak ilçemizi daha güzelleştirmek için çalışırken bir yandan da gençlerimizin eğitimine de katkı sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda her mahallemize okuma salonu kazandırma hedefimiz var. Esentepe ve Atakent mahallelerimizde faaliyete koyduğumuz okuma salonlarında gençlerimiz gelip ders çalışıyor ve sınavlara hazırlanıyor. İnşallah diğer mahallelerimizde de okuma evi kazandırmak için çalışmalarımız olacak. Tüm öğrencilerimize derslerinde ve sınavlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.