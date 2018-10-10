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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:18

Karaköprü’de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yol ihtiyacı olan mahallelerde yeni yollar açıyor.Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede yapılaşmanın arttığı ve her geçen...

Karaköprü'de yol yapım çalışmaları devam ediyor
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Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yol ihtiyacı olan mahallelerde yeni yollar açıyor.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede yapılaşmanın arttığı ve her geçen gün gelişen mahallelerde yeni yol açma çalışması yaparak yol ihtiyacını gideriyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yol çalışmalarının yaz kış demeden devam ettiğini belirterek, "İlçemiz yeni gelişen ve nüfus büyümesi anlamında Güneydoğu’nun en hızlı büyüyen ilçesi konumundadır. Bu da bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor, biz de bunu karşılamak için daha çok çalışıyoruz. İlçemizde yapılaşmayla yeni yol gereksinimi oluyor, Fen işleri ekiplerimiz de bu ihtiyacı karşılamak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Biz hizmet için buradayız ve burada olduğumuz sürece vatandaşa hizmet etmeye, Karaköprü’yü geliştirmek adına çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız sırasında rahatsız ettiğimiz vatandaşlarımıza hoş görülerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Seyrantepe, Atakent, Doğukent, Akpiyar ve Batıkent mahallelerinde yeni yollar açarken, alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parke döşeyerek vatandaşın hizmetine sunuyor.
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