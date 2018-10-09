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09 Ekim 2018 Salı 12:08

Karaköprü’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi tarafından Seyrantepe’de yeni açılan ve alt yapısı tamamlanan yollarda kilitli parke döşemesi yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.Karaköprü’de konutlaşmanın arttığı bölgelerde yeni yollar açılmaya devam...

Karaköprü'de yol yapım çalışmaları sürüyor
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Karaköprü Belediyesi tarafından Seyrantepe’de yeni açılan ve alt yapısı tamamlanan yollarda kilitli parke döşemesi yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Karaköprü’de konutlaşmanın arttığı bölgelerde yeni yollar açılmaya devam ederken, alt yapısı biten yollarda kilitli parke döşenerek vatandaşın hizmetine sunuluyor. TOKİ bölgesi olduğu için konutlaşmanın arttığı mahallelerinden olan Seyrantepe’de ihtiyaçları karşılamak üzere yeni açılan ve alt yapı çalışmaları biten yollarda Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kilitli parke ile döşenecek. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli her mahallede çalışma yaptıklarını belirterek, Karaköprü’de kırsal dahil her mahallemize önem veriyoruz ve dokunmadık mahalle bırakmadık. Seyrantepe mahallemiz de yeni gelişen ve konutlaşmanın fazla olduğu ir bölge olması nedeniyle yeni yollara ihtiyaç duyuyor. Biz de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Fen İşleri ekiplerimizle yeni yollar açıyor ve bu yolların alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilitli parke döşeyerek vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Yeni yollarımız mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.
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