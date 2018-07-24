Karakoyun köprülü kavşağının temeli atılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma ve yıkım işlemleri tamamlanan Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağı’nın temeli atılıyor.Şanlıurfa’da ulaşım sorunlarını ortadan kaldırabilmek için çelik köprüler, bulvarlar...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma ve yıkım işlemleri tamamlanan Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağı’nın temeli atılıyor.

Şanlıurfa’da ulaşım sorunlarını ortadan kaldırabilmek için çelik köprüler, bulvarlar ve köprülü kavşaklar yaparak trafiği büyük ölçüde rahatlatan Büyükşehir Belediyesi, bu kez 187 hanede kamulaştırma çalışmalarını tamamladığı Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağı’nın temelini atıyor.

Gaziantep karayoluna transit geçişin yanı sıra Süleymaniye, Ak Şemsettin, Hızmalı, Karakoyun ve Buhara mahalleri için de hayati önem arz edecek olan Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağı, 180 günde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.

Amaçlarının trafikte sorunsuz bir Şanlıurfa olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şehrini seven Büyükşehir kadroları olarak çelik köprüler, yeni yol bağlantıları ve bulvarlar derken Köprülü Kavşak yapımlarına da hız veriyoruz. Bu anlamda Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağı Şanlıurfa trafiği açısından çok önemli bir yere sahip olacak. Projenin bizzat takipçisiyim ve temel atımından sonra hızlı bir şekilde yapımımız sürecektir" diye konuştu.

Temel atım töreni 25 Temmuz’da saat 18.00’de İpekyol bulvarı üzerinde yer alan proje çalışma alanında yapılacak.